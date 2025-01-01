Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина

Новогоднее обращение Путина к россиянам продлилось 3 минуты 35 секунд и стало одним из самых коротких за все время его президентства.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья, буквально через несколько минут вступит в свои права новый 2025 год, завершающий первую четверть XXI века. В России этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями», — сказал президент России.

Путин заявил, что России еще немало предстоит сделать, однако уже сейчас граждане могут по праву гордиться достижениями.

Он отметил, что 2025-й «во славу 80-летия Великой Победы и как дань уважения к памяти наших предков, во все времена сражавшихся за родину», объявлен в России Годом защитника Отечества.

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