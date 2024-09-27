На выходных в Севастополе ожидается отключение света

Севастопольэнерго предупреждает, что для выполнения неотложных работ 28 и 29 сентября временно будет ограничена подача электроэнергии в нескольких районах города.

В частности, с 08:30 до 17:00 не будет света на улицах 1-я линия Бом Бор, 5-А, 7-11(нечет);2-я линия Бомбор, 18-20(чет), 32-40(чет), 53-97(нечет); Пластунская, 66/1, 48-80(чет), 96, 35-65(нечет), 100-А, 98, 104; Стрелковая, 2-22(чет), 1-23(нечет).

С 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа отключат свет в части Балаклавы: ул. Композиторская, 8-А, 18-А, 14-А, 10-А, 10-Б, 2, 8-18(чет), 19-А, 7-9(нечет), 13-19(нечет), 23, 197-199(нечет), 1481; СНТ «Благодатный», 188, 152, 130, 14, 66, 24-30(чет), 304, 162, 44, 248, 114, 120, 60, 50, 186, 2, 202, 278, 288, 101, 75, 5, 21, 63, 31- 33(нечет), 123, 41, 225, 211, 1465, 71-Е, 215, 9-11(нечет), 117, 197-199(нечет), 24, 28, 34, 38, 50,70-72(чет), 107, 108, 128-126(чет), 126, 1468, 1, 35-Б, 59/1, 41, 47, 57, 103;ул. Богдана Хмельницкого, 20-Б, 1808, 64/33, 4, 14, 54-62, 41-43(нечет), 45-А, 47-А, 65-А, 71-А, 77, 278, 71-Ж, 71-Е; СНТ «Парус – 1», 1, ул. Пограничная, 16-18(чет); СНТ «Керамик», 112, 8, 14, 17, 25, 117; ул. Терлецкого, 64-А, 70-А, 48-64(чет), 68-70(чет), 19-А, 21, 31, 67; СНТ «Кальфа-1», 117, 363, 366; ул. Тисовая, 23.

29 сентября с 09:00 до 13:00 ожидается отключение света на ул. Гавена, 2; ул. Надежды Островской, 9-15(нечет), 10-А, 10-16(чет), 17-19(нечет), 14-А;пр. Гагарина, 20, 22-А.

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