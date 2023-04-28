На трассе Севастополь-Ялта грузовик влетел в легковушку, в которой ехала мама с 8-месячным ребенком

Сотрудники Госавтоинспекции Ялты проводят проверку по факту ДТП на трассе Севастополь-Ялта, в котором пострадала водитель внедорожника.

Предварительно установлено, что в 08:08 водитель, управляя грузовым автомобилем MAN, двигался со стороны Севастополя в сторону Ялты, на повороте не справился с управлением и допустил занос на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan.

Женщина-водитель, легкового автомобиля получила телесные повреждения и доставлена в больницу, с ней в машине находился 8-месячный ребенок, который в момент ДТП был на заднем пассажирском сиденье в детском кресле.

Прибывшие на место ДТП сотрудники скорой осмотрели ребенка на месте, убедившись в том, что ребенок не пострадал передали младенца отцу.

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Ольга Сурикова