На Херсонесе прошли традиционные крещенские купания

Сотни верующих по давней традиции пришли совершить крещенское купание именно на Херсонесе. Ведь здесь принял крещение святой равноапостольный князь Владимир и отсюда христианство распространилось по всей Руси.

Окунания верующих прошли после чина освящения вод Черного моря, который совершил благочинный Севастопольского церковного округа, протоиерей Сергий Халюта.

Купаются здесь традиционно все от мала до велика, приходят купаться целыми семьями. Участники крещенских купаний уверены: святая вода зарядит их силой и здоровьем на весь год.

Для безопасности купающих на месте дежурят врачи и спасатели.

Фото: Юлия Блоцкая