На Херсонесе прошли традиционные крещенские купания

Город Культура
19-01-2024
Комментариев нет

Сотни верующих по давней традиции пришли совершить крещенское купание именно на Херсонесе. Ведь здесь принял крещение святой равноапостольный князь Владимир и отсюда христианство распространилось по всей Руси.

Окунания верующих прошли после чина освящения вод Черного моря, который совершил благочинный Севастопольского церковного округа, протоиерей Сергий Халюта.

Купаются здесь традиционно все от мала до велика, приходят купаться целыми семьями. Участники крещенских купаний уверены: святая вода зарядит их силой и здоровьем на весь год.

Для безопасности купающих на месте дежурят врачи и спасатели.

Фото: Юлия Блоцкая

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *