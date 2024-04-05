На губернатора Мурманской области напали с ножом

По данным местных жителей, после встречи в Апатитах с населением к чиновнику у ДК «Строитель» подбежал мужчина, который нанес удар.

Нападение на Чибиса совершил 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. СК сообщил, что во время допроса Быданов, который напал на губернатора, сообщил, что испытывал к нему личную неприязнь, хотя и не был знаком с ним лично.

Губернатор Мурманской области опубликовал в Telegram-канале видео после операции, поблагодарил врачей и сообщил, что операция прошла успешно.