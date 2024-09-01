Мужчина и женщина погибли из-за сигареты в Севастополе

Вечером 31 августа в Севастополе произошел пожар, погибли два человека. Об этом сообщили в региональном главке МСЧ России.
О начавшемся пожаре в частном доме дежурной смене чрезвычайного ведомства стало известно в 20:47.
К месту ЧП немедленно направились три отделения пожарно-спасательных частей и служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.
На тушение пожара развернули ручные стволы.
«К сожалению, при обследовании помещений внутри обнаружили погибших мужчину и женщину», — сообщили в МЧС.
Еще двоих удалось эвакуировать из дома.
Открытое горение остановлено, ночью пожарные вели проливку конструкции.
Площадь пожара составила 50 кв. метров.
Предварительно, причиной пожара и гибели людей стала неосторожность при курении.
Напомним, в апреле непотушенная сигарета стала причиной пожара и едва не привела к гибели двух мужчин в квартире на улице Николая Музыки.
Дарья Тимофеева
Фото: МЧС Севастополя / Telegram