Маленький мальчик бродил ночью по трассе на окраине Севастополя

Ночью во время проведения профилактического рейда в Севастополе сотрудникам дорожно-патрульной службы полиции поступила информация о мальчике, который идет по проезжей части у одного из садоводческих товариществ на окраине Нахимовского района.

В это время неподалеку находился экипаж ДПС в составе майора полиции Андрея Фертикова и старшего лейтенанта полиции Владимира Плахотника. Напарники уже направились к указанному месту, когда их внимание привлек водитель одного из встречных автомобилей, подавая сигналы ближним светом фар, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В этой машине и находился тот самый ребенок. Девушка Елизавета Максимова пояснила, что забрала его с собой, чтобы доставить к ближайшему патрульному наряду полиции.

В ходе беседы напуганный мальчик не смог точно пояснить свое место жительства, однако описал частный сектор, расположенный неподалеку от места его обнаружения.

Во время обхода садоводческого товарищества навстречу сотрудникам полиции вышли родители найденного ребенка. Они рассказали, что их 7-летний сын незаметно вышел из частного дома. Все это время они искали мальчика.

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Ольга Сурикова