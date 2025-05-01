Майский шашлык без последствий. Где и как лучше отдохнуть

В мае сложно обойтись без традиционного шашлыка. Устроить вкусный пикник, не нарушить закон и избежать штрафа, возможно. Для этого достаточно выбрать оборудованные места. Севприроднадзор рекомендует:
🟢«Торопова дача»,
🟢«Турецкая поляна»,
🟢урочище «Аязьма».
Для желающих прогуляться на свежем воздухе и принять солнечные ванны есть зоны отдыха:
🟢«Скала Парус»,
🟢«Горный клуб»,
🟢«Сухая речка»,
🟢«Чертова лестница»,
🟢«Мыс Сарыч»,
🟢«Сапун-Гора»,
🟢«III кордон»,
🟢парк 60-летия Победы,
🟢урочище «Ближний пляж».
В наш век правильного питания и ЗОЖ далеко не все проводят праздники «шашлычного» толка. Многим нравятся походы и туристические тропы, этим и славен Крым.