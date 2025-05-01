Майский шашлык без последствий. Где и как лучше отдохнуть

В мае сложно обойтись без традиционного шашлыка. Устроить вкусный пикник, не нарушить закон и избежать штрафа, возможно. Для этого достаточно выбрать оборудованные места. Севприроднадзор рекомендует:

🟢«Торопова дача»,

🟢«Турецкая поляна»,

🟢урочище «Аязьма».

Для желающих прогуляться на свежем воздухе и принять солнечные ванны есть зоны отдыха:

🟢«Скала Парус»,

🟢«Горный клуб»,

🟢«Сухая речка»,

🟢«Чертова лестница»,

🟢«Мыс Сарыч»,

🟢«Сапун-Гора»,

🟢«III кордон»,

🟢парк 60-летия Победы,

🟢урочище «Ближний пляж».

В наш век правильного питания и ЗОЖ далеко не все проводят праздники «шашлычного» толка. Многим нравятся походы и туристические тропы, этим и славен Крым.

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