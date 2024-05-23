Лимит по ИТ-ипотеке в Крыму вырос вдвое

С 5 апреля Сбер возобновил выдачу ИТ-ипотеки в связи с увеличением Правительством РФ лимита суммы господдержки на эту программу с 500 до 700 млрд руб. А с 21 мая стала доступна льготная ИТ-ипотека с повышенным лимитом. В Республике Крым — до 30 млн рублей, в Севастополе — до 15 млн. При этом базовые лимиты по ИТ-ипотеке, утверждённые Правительством РФ — 18 млн и 9 млн рублей соответственно.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«За последний год мы уже помогли приобрести сотрудникам ИT-компаний жилья с льготной кредитной поддержкой на 442 млн рублей. И с начала апреля фиксируем двукратный рост спроса. Теперь же сотни ИТ-специалистов, работающих в Крыму и Севастополе, смогут приобрести в ипотеку более просторное и комфортное жильё. И это благодаря новым лимитам: сумма в пределах базового лимита будет оформлена по льготной ставке, а свыше — по рыночной».

В рамках программы ИТ-специалисты от 18 до 50 лет включительно могут купить квартиру или готовый жилой дом от застройщика, взять кредит на строительство жилого дома на уже имеющемся участке или с одновременным приобретением земли купить квартиру в новостройке или построить частный дом в ипотеку.

Фото: пресс-служба Сбербанка