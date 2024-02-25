Ленинский и Нахимовский районы Севастополя отмечают День рождения

С днем создания Ленинского и Нахимовского районов горожан поздравил вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев:

Дорогие жители нашего белокаменного города!

Сегодня два района Севастополя празднуют своё день рождения. Ленинскому и Нахимовскому районам исполнилось 86 лет.

Графская пристань, памятник затопленным кораблям, площадь Нахимова — эти главные символы находятся в Ленинском районе.

Не менее значим Нахимовский район, где расположены такие исторические объекты как Малахов курган, причалы Аполлоновой балки, Екатерининская миля на Северной стороне города.

Сердечно поздравляю жителей этих районов с праздником!

Счастья вам, благополучия, процветания, высоких целей и их достижения!

Фото: Неповторимый Севастополь