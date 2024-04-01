Кремль будет анализировать ситуацию с легитимностью Зеленского после 20 мая

Президент Украины Владимир Зеленский из-за отмены выборов главы государства скоро «станет никем», поскольку Конституция не подразумевает продления сроков его полномочий, заявляют в самой Украине.

Песков ответил на вопрос об истечении срока полномочий Зеленского.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле будут анализировать ситуацию, чтобы заявить о своей позиции.

«Я не стал бы сейчас забегать вперед. Констатация сроков совершенно правильная. В мае, действительно, наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию, с тем чтобы заявить о своей позиции», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ольга Сурикова