Красный уровень опасности: в Россию идет мощная магнитная буря

Май потрепал нервы метеозависимым — и, похоже, расслабиться до конца месяца не даст. Ученые из ИКИ и СИЗИФ РАН сообщают: 28 мая на Землю обрушится сильная магнитная буря.

С 24 по 27 мая на Солнце наблюдалась повышенная активность. Произошло 23 вспышки, включая одну самой высокой категории — X, и четыре класса M (сильные). Вспышки фиксировались в западной части Солнца — именно оттуда чаще всего приходят потоки, влияющие на Землю.

С 6 утра уровень начнет расти: с трех баллов до пика в пять баллов к 10:00 — это уже красный уровень опасности. Буря нанесет основной удар после полудня, а затем начнет ослабевать. К 15:00 ожидается снижение до трех баллов — зеленый уровень. Далее — постепенное затухание.

В периоды возросшей солнечной активности и последующих геомагнитных штормов, даже если ожидаются лишь слабые или локальные возмущения, крайне важно внимательно отслеживать свое самочувствие.

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Ольга Сурикова

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