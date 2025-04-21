Команда ЛДПР продолжает уверенно выступать в футбольном турнире на Кубок Пестерева

Очередной матч прошел в динамичном ключе — на этот раз соперником команды стала команда «Мегастрой».
Игра получилась насыщенной, с яркими моментами и активной борьбой на каждом участке поля.
Матч завершился убедительной победой ЛДПР со счетом 8:2.
«Каждый гол — результат слаженной командной работы, уверенной игры в атаке и надежной защиты. Наши футболисты вновь продемонстрировали характер, силу воли и стремление побеждать — не ради цифр на табло, а ради командного духа и общей цели», — отметил вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев.
Анна Левина