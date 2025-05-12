Кинотеатр «Россия» в Севастополе приостанавливает свою работу

С 12 мая в кинотеатре «Россия» начинаются работы по обустройству филиала Национального центра «Россия»

По мнению городских властей, он должен стать точкой притяжения для всех жителей и гостей города Севастополя.

Филиал Национального центра «Россия» в городе Севастополе откроет свои двери для посетителей уже в сентябре 2025 года и будет первым в Южном федеральном округе.

На его территории планируется: современные выставочные экспозиции, иммерсивный кинотеатр, универмаг севастопольских товаров, детская лаборатория с мастер-классами, гастрономический ряд, где любой желающий сможет познакомиться с севастопольской кухней, обновленный зал кинотеатра, культурная, образовательная, молодежная программа.

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Ольга Сурикова

Фото: Развожаев/Telegram