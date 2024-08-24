К пирсу яхт-клуба «Юг» прибило беспилотник

Губернатор сообщает, что к пирсу яхт-клуба «Юг» на Лётчиков прибило БПЛА с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь.

Сейчас территория клуба оцеплена, люди эвакуированы. Специалисты принимают решение: либо будет произведен подрыв БПЛА на месте, либо его транспортируют для уничтожения.

Напоминаем, что при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112.

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Анна Левина