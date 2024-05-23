Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда геноцидом

Министерство иностранных дел Германии отказалось признать блокаду Ленинграда актом геноцида. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Москва получила ответ Министерства иностранных дел ФРГ на ноту, которую посольство России направило в Германию. В ноте говорилось о том, что Россия настаивает на официальном признании Берлином злодеяний Третьего рейха актом геноцида.

Немецкие власти упорно отказываются официально признавать актами геноцида народов Советского Союза преступления против человечности, которые были совершены во время Великой отечественной войны.

Анна Левина