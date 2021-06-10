Где в Севастополе сегодня не будет света

Отключения коснутся разных районов города

В Севастополе для обеспечения безопасного выполнения работ на кабельно-воздушной линии 6000В, согласно заявке ФГУП «КЖД» 10 июня с 08 до 17 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

Мекензевые горы:

ул. Авангардное шоссе 15-19(нечет),23-31(нечет);

ул. Дорожная 2-30(чет); 5,7,11,13,17,19,23,27-31(нечет);

ул. Лесная 2-6(чет); 1;

ул. Миндальная 10,18,20,24,32-44(чет); 7,21,23;

ул. Мищенко 4-16(чет); 5,17,23-27(нечет),39,51,55,21-А;

ул. Путейская 2-48(чет), 2-А,

ул. Центральная 6,20,26,30,34,40,42; 1,29,33,53;

ул. Мищенко 1,3;

ул. Грибная 2-14(чет),32; 1-13(нечет),31;

ул. Морских 2-8(чет); 1,3.

В связи с производством неотложных ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 08 до 12 часов

пр-т Античный 6

с 09 до 17 часов

с.Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19

с 09 до 18 часов

с. Орловка: ул. Приморская 20-82,21-55; ул. Дорожная 26,19-25; ул. Клубная 2,10,1-27; ул. Школьная 2,4,1-7.

В связи с производством профилактических ремонтных работ на трансформаторной подстанции 110/6кВ с 08 до 17 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

ул. Камышовое шоссе 2; 59; 63А; 69; 71; 75; 77; 81А;

Набережная рыбпорта 21/2; 12.

Плановое отключение электроэнергии с 08:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции.

ул. Адмирала Юмашева 12,14,22-26(чет); пр. Октябрьской Революции 51,55-61(нечет),57-а/1.