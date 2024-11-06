Где в Севастополе не будет света 7 ноября — список адресов

В Севастополе снова запланировано отключение электроэнергии и «Севкор» сообщает, где именно не будет света 7 ноября.

с 09:00 до 16:00

ул. Академика Крылова, 8;

ул. Гоголя, 10,12,14;

ул. Ялтинская, 11,32.

с 10:30 до 15:00

ул. Руднева, 26/1,26/2,26/3,26/4,26/5,26/6;

ул. Ручьевая, 14,45-А,29,37-41(нечет),49,57,63;

ул. Восточная, 16-Д,16-Г,22,55-А,57-А-1,57-А-2,49-59(нечет).

с 09:00 до 17:00 на 1- 1,5 часа

ул. 2-я линия Бомбор, 1-9(нечет);

ул. Героев Севастополя, 2-6(чет),18;

пер. Перекомский, 2-4(чет),5/1,1-21(нечет);

спуск Петровский, 11-35(нечет);

ул. Подольцева, 2-4(чет),1-5(нечет);

пер. Галицкий, 3.

ул. Волынская,24/1.

ул. 2-я Бастионная, 12-26(чет),19-А,21-27(нечет);

ул. Синопская, 2;

ул. Хрулева, 34,13-Б,13/20,13/22,13/21,21-А,13;

ул. Хрусталева, 111;

ул. Туннельная, 40.

ул. Белостокская, 8-30(чет),11-23(нечет);

ул. Бутырская, 2-12(чет);

ул. Горького, 22-24(чет),21-23(нечет);

ул. Папанина, 1-А,1-3(нечет).

ул. Чесменская, 2-20(чет),37-А,1-35(нечет);

ул. Розы Люксембург, 1-3(чет).

ул. Адмирала Макарова, 12-А,14-А,16-А,8-12(чет),20-22(чет),28.

с. Орлиное

ул. Коцюбы, 18-А,20-А,2-20(чет),1-21(нечет);

ул. Молодежная, 26-А,2-10(чет),26;

ул. Строительная, 2-14(чет),7-9(нечет),949;

ул. Вишневая, 37-Б,35-А,37-А,43-В,45-А,1-А,4;

ул. Подлесная, 2-16(чет),1-19(нечет);

ул. Родниковская, 36-А,50-А,18-34(чет),1367;

ул. Урожайная, 16-А,4-А, 4-16(чет), 26-28(чет), 34, 38, 42/4, 17-А, 1-33(нечет), 41-59(нечет), 6;

ул. Счастливая, 2-12(чет),24,36-56(чет),9-А,1-7(нечет),1389;

пер. Ровный, 2-4(чет),3-5(нечет).

ул. Рассветная, 14-А,4-14(чет),996;

ул. Рябиновая, 12-А,12-Б,2-26(чет),1-31(нечет),37;

КСП «Красный Октябрь», 14,70,834,974,393,405,827,833,97,58,570,569,5833.