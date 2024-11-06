Где в Севастополе не будет света 7 ноября — список адресов

В Севастополе снова запланировано отключение электроэнергии и «Севкор» сообщает, где именно не будет света 7 ноября.
с 09:00 до 16:00
ул. Академика Крылова, 8;
ул. Гоголя, 10,12,14;
ул. Ялтинская, 11,32.
с 10:30 до 15:00
ул. Руднева, 26/1,26/2,26/3,26/4,26/5,26/6;
ул. Ручьевая, 14,45-А,29,37-41(нечет),49,57,63;
ул. Восточная, 16-Д,16-Г,22,55-А,57-А-1,57-А-2,49-59(нечет).
с 09:00 до 17:00 на 1- 1,5 часа
ул. 2-я линия Бомбор, 1-9(нечет);
ул. Героев Севастополя, 2-6(чет),18;
пер. Перекомский, 2-4(чет),5/1,1-21(нечет);
спуск Петровский, 11-35(нечет);
ул. Подольцева, 2-4(чет),1-5(нечет);
пер. Галицкий, 3.
ул. Волынская,24/1.
ул. 2-я Бастионная, 12-26(чет),19-А,21-27(нечет);
ул. Синопская, 2;
ул. Хрулева, 34,13-Б,13/20,13/22,13/21,21-А,13;
ул. Хрусталева, 111;
ул. Туннельная, 40.
ул. Белостокская, 8-30(чет),11-23(нечет);
ул. Бутырская, 2-12(чет);
ул. Горького, 22-24(чет),21-23(нечет);
ул. Папанина, 1-А,1-3(нечет).
ул. Чесменская, 2-20(чет),37-А,1-35(нечет);
ул. Розы Люксембург, 1-3(чет).
ул. Адмирала Макарова, 12-А,14-А,16-А,8-12(чет),20-22(чет),28.
с. Орлиное
ул. Коцюбы, 18-А,20-А,2-20(чет),1-21(нечет);
ул. Молодежная, 26-А,2-10(чет),26;
ул. Строительная, 2-14(чет),7-9(нечет),949;
ул. Вишневая, 37-Б,35-А,37-А,43-В,45-А,1-А,4;
ул. Подлесная, 2-16(чет),1-19(нечет);
ул. Родниковская, 36-А,50-А,18-34(чет),1367;
ул. Урожайная, 16-А,4-А, 4-16(чет), 26-28(чет), 34, 38, 42/4, 17-А, 1-33(нечет), 41-59(нечет), 6;
ул. Счастливая, 2-12(чет),24,36-56(чет),9-А,1-7(нечет),1389;
пер. Ровный, 2-4(чет),3-5(нечет).
ул. Рассветная, 14-А,4-14(чет),996;
ул. Рябиновая, 12-А,12-Б,2-26(чет),1-31(нечет),37;
КСП «Красный Октябрь», 14,70,834,974,393,405,827,833,97,58,570,569,5833.