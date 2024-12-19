Где в Севастополе не будет света 20 декабря — список адресов

20 декабря в некоторых районах Севастополя не будет света. Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 14:00

7 км Балаклавского шоссе, 10,117,141,363,366;

ТСН «Кальфа-1», 363,366;

ул. Тисовая, 23;

ТСН «Золотая Балка», 52,96,100,110,102/103,47,61;

ул. Багряная, 10,30,17,25,27,31;

ул. Нектарная, 40,43-А,41.

с 09:00 до 15:00

п. Любимовка

ул. 2-я линия, 106/147,106/142,106/285-А,106/287,39/9,39/5,106/253,106/311-А,10;

ул. Ленина, 2.



с 08:30 до 17:30

г. Балаклава

ул. Междурядная, 2/А-1,8-А,2-28(чет),618,1,3,47,25,50,54;

пер. Междурядный, 5,7,2-14(чет),40-А, 32-36(чет), 44-48(чет), 52, 37-А, 45-А, 41-А, 55-А, 43-45(нечет),53;

ул. Лазурная, к.230.

с 11:00 до 17:00

Мекензиевы горы

ул. Кооперативная, 1-А, 4,21-А,5,9,13-21(нечет);

туп. Кооперативный, 4;

ул. Морских пехотинцев, 20-А,22-А,28-А,4-А,12-28(чет),3-А,1-А,9-А,17-А,17-Д,1-17(нечет);

ул. Родниковая, 2,8-10(чет),3-19(нечет);

туп. Северный, 2-4(чет),1-5(нечет);

ул. Энергетиков, 11,12,12-А,16,8-А,14-А,16-Б;

ул. Приятная, 56-58(чет);

ул. Сенная, 6,10,22-26(чет);

ул. Зоологическая, 14;

ул. Авангардное шоссе, 15-31(нечет);

ул. Дорожная, 2-30(чет),5-31(нечет);

ул. Лесная, 2-6(чет),1;

ул. Миндальная, 2,4,32-44(чет),7-23(нечет),10,18-20(чет),24;

ул. Мищенко, 4-16(чет),21-А,39-43(нечет), 51, 55, 88, 1-7(нечет), 21-А, 21-29(нечет), 33;

ул. Путейская, 5,2-А,2-46(чет),747,48,747,2617.

ул. Центральная, 1,5,6,20,26,30-34(чет),40,42,23-29(нечет),33,41,53.

Плановые ремонтные работы