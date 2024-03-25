Где не будет электричества в Севастополе 26 марта

Севастопольэнерго информирует, где отключат электроэнергию 26 марта.
Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
с 09:00 до 16:00
пр. Победы,28,32
с 09:00 до 12:00
ул. Очаковцев,19
в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа
ул. Генерала Ракова,12-14,20,3-35;
ул. Полетная,18-А,4-18;
ул.Планерная,16-А,16-Б,12-А,18-Б,10-А,10-12,1-Б,1-А,11-17;
ул. Кедрина,2-Ж,2-А,2-Д,2-Г,2-В,1-5,11;
ул. Парашютная,кад,600,39-41,885;
ул. Колодезная,54
ул. Паши Ангелиной,623,1623
ул. Тимма,40-Б/2,42-В,42-А,42/1,42-В/2,8;
ул. Урусова,18,28,15-А,17-А,15-37
ул. Нежинская,2-14,3-13;
ул. Виноградная,8-10,1;
ул. Гумилева,1,5;
ул. Мате Залки,34,40;
ул. Урожайная,2,1;
ул. Лучистая,4-12,1-А,1;
пл. Якорная,5;
ул. Василия Шукшина,44-А,44-В,42-44,51
ул. Ромашковая,82-А,80-А,56-60,66,72-76,80-82,41-43,49,55,776;
ул. Муромская,182-А,188-А;
ПКИЗ «Подводник»,172/59,271/158;
ул. Горпищенко,109/42,109/36,109/33,109/34;
ул. Маслиновая,44-А,57,171/58
п. Мекензиевы горы
ул. Миндальная,4,32-44,7,21-23;
ул. Мищенко,4-16,21-А,5,17,23-29,39-43,51,55,88;
ул. Путейская,10-48,747,2617;
ул Центральная,6,20,26,30-34,40-42,23,29,33,41,53
ул. 2-й обороны,108/2-А,108/1,108/2,108/11,108;
ул.Предместная,81-А,77-Б,77-А,75-77,81
3-я Комендорская,10-А,2,14-20,1238,1254,21-А,кад.829,7,15-21,1237,1255;
ул. 4-я Комендорская,16-А,2-10,16,9-А,1-15;
2-я Комендорская,24-А,2-18,24,1156,1256,3,7-13,1157;
ОК ЖСТИЗ «Солнечный»,4-6,20,32,48,1,13-15,21,33,51;
ул. 1-ая Комендорская,6-А,6-18,1182,1188,1181,1187;
ул. Каштановая,23;
ул. 5-я Комендорская,826-к,6,10,3-А,1,5-7,1194,1198,1196,1193;
ул. 6-я Комендорская,1-3,13,19;
СНТ «Гидрограф»,40;
ТСН «Сапун-гора»,32,1,15,47
ул. Кроссовая,2,8,14-16;
ул. 1-я Беговая,12-А,10-12,15-А,19-А,5,15,575;
ул. 2-я Беговая,572-кад,11-А,кад.572,11;
пер. Беговой,10-12,552-556,586,553,585;
пр-д. Беговой,18,598,603;
СТ «Дружба»,15;
Радарное шоссе,128
пер. Кременчугский,2-8,1-3;
ул. Истомина,2-А,2-4,15-А,19/2,1-29;
ул. 2-я Бастионная,1-15;
ул. Варшавская,8,12-30;
ул. Героев Севастополя,70-72,76-82,39-47,55-57;
ул. Полтавская,2-28,1-9,13-25;
ул. Суздальская,2-20,1-7
ул. Пулеметчика Андреева,8-А,6-8,14,11;
ул. Разведчика Колобуна,18-А,7,21-23,329
пер. Мореходный,2-14,1-5;
пр-д. Троицкий,2-12,15-А,7-А,5-Б,1-3,9,17;
ул. Айландовая,12-14,18
ул. Генерала Ракова,12-14,20,3-35;
ул. Полетная,18-А,4-18;
ул.Планерная,16-А,16-Б,12-А,18-Б,10-А,10-12,1-Б,1-А,11-17;
ул. Кедрина,2-Ж,2-А,2-Д,2-Г,2-В,1-5,11;
ул. Парашютная,кад,600,39-41,885;
ул. Колодезная,54
ул. Паши Ангелиной,623,1623
ул. Тимма,40-Б/2,42-В,42-А,42/1,42-В/2,8;
ул. Урусова,18,28,15-А,17-А,15-37
ул. Нежинская,2-14,3-13;
ул. Виноградная,8-10,1;
ул. Гумилева,1,5;
ул. Мате Залки,34,40;
ул. Урожайная,2,1;
ул. Лучистая,4-12,1-А,1;
пл. Якорная,5;
ул. Василия Шукшина,44-А,44-В,42-44,51
ул. Ромашковая,82-А,80-А,56-60,66,72-76,80-82,41-43,49,55,776;
ул. Муромская,182-А,188-А;
ПКИЗ «Подводник»,172/59,271/158;
ул. Горпищенко,109/42,109/36,109/33,109/34;
ул. Маслиновая,44-А,57,171/58
п. Мекензиевы горы
ул. Миндальная,4,32-44,7,21-23;
ул. Мищенко,4-16,21-А,5,17,23-29,39-43,51,55,88;
ул. Путейская,10-48,747,2617;
ул Центральная,6,20,26,30-34,40-42,23,29,33,41,53
ул. 2-й обороны,108/2-А,108/1,108/2,108/11,108;
ул.Предместная,81-А,77-Б,77-А,75-77,81
3-я Комендорская,10-А,2,14-20,1238,1254,21-А,кад.829,7,15-21,1237,1255;
ул. 4-я Комендорская,16-А,2-10,16,9-А,1-15;
2-я Комендорская,24-А,2-18,24,1156,1256,3,7-13,1157;
ОК ЖСТИЗ «Солнечный»,4-6,20,32,48,1,13-15,21,33,51;
ул. 1-ая Комендорская,6-А,6-18,1182,1188,1181,1187;
ул. Каштановая,23;
ул. 5-я Комендорская,826-к,6,10,3-А,1,5-7,1194,1198,1196,1193;
ул. 6-я Комендорская,1-3,13,19;
СНТ «Гидрограф»,40;
ТСН «Сапун-гора»,32,1,15,47
ул. Кроссовая,2,8,14-16;
ул. 1-я Беговая,12-А,10-12,15-А,19-А,5,15,575;
ул. 2-я Беговая,572-кад,11-А,кад.572,11;
пер. Беговой,10-12,552-556,586,553,585;
пр-д. Беговой,18,598,603;
СТ «Дружба»,15;
Радарное шоссе,128
пер. Кременчугский,2-8,1-3;
ул. Истомина,2-А,2-4,15-А,19/2,1-29;
ул. 2-я Бастионная,1-15;
ул. Варшавская,8,12-30;
ул. Героев Севастополя,70-72,76-82,39-47,55-57;
ул. Полтавская,2-28,1-9,13-25;
ул. Суздальская,2-20,1-7
ул. Пулеметчика Андреева,8-А,6-8,14,11;
ул. Разведчика Колобуна,18-А,7,21-23,329
пер. Мореходный,2-14,1-5;
пр-д. Троицкий,2-12,15-А,7-А,5-Б,1-3,9,17;
ул. Айландовая,12-14,18