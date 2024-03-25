Где не будет электричества в Севастополе 26 марта

Севастопольэнерго информирует, где отключат электроэнергию 26 марта.

Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:



с 09:00 до 16:00

пр. Победы,28,32



с 09:00 до 12:00

ул. Очаковцев,19

