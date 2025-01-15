Двадцатилетний севастополец обманывал пенсионеров – 4,2 миллиона рублей за 4 дня

В Севастополе вынесен приговор 20-летнему курьеру дистанционных мошенников, который похитил у пенсионеров почти 4,2 млн рублей за четыре дня. Суд признал его виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц.

С 14 по 17 февраля 2024 года мошенники звонили пожилым людям, сообщая ложную информацию о ДТП с их близкими, и просили передать деньги для помощи. Курьер забирал деньги у шести пенсионеров в возрасте от 72 до 87 лет, часть из которых отправлял соучастникам.

Суд назначил ему 4,6 года лишения свободы в колонии общего режима и удовлетворил иски потерпевших о возмещении ущерба. Материалы против соучастников выделены в отдельное производство.

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Кристина Ветер