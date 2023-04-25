Депутаты ЛДПР почтили память Владимира Вольфовича в день его рождения

В день рождения Владимира Жириновского председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, депутаты Госдумы, сенаторы, соратники Владимира Вольфовича и представители регионов почтили память великого политика, посетив его могилу на Новодевичьем кладбище.

Среди пришедших почтить память Владимира Вольфовича и координатор Севастопольского отделения ЛДПР, вице-спикер заксобрания Илья Журавлев.

«Сегодня знаменательный день. Вся страна вспоминает Владимира Вольфовича, его харизматичность, силу, великую любовь к Родине, ко всему русскому миру. Владимир Вольфович не просто символ эпохи, он и есть эпоха», — отметил Журавлев.

Как не парадоксально, но кончина Владимира Жириновского не стала символом угасания его партии, как пророчили многие оппоненты, а напротив заставила многих его латентных сторонников прийти в политику и вступить в ряды партии. Сегодня ЛДПР насчитывает уже более 350 тысяч членов по всей стране.

«Во многом это и заслуга приемника Владимира Вольфовича Леонида Эдуардовича Слуцкого. То с каким трепетом и душевностью Леонид Эдуардович чтит и продолжает партийные традиции, относится к заветам и идеям Владимира Вольфовича вызывает искреннее уважение», — считает Журавлев.

По словам вице-спикера заксобрания, севастопольцы также с особой любовью и трепетом всегда относились в лидеру ЛДПР: «Знаю сегодня вспоминают нашего лидера и севастопольцы. Ведь в нашем городе его всегда любили и уважали за жесткие принципы и за то, что он всегда считал Севастополь и Крым частью России».

Дарья Тимофеева