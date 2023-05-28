Делегация заксобрания Севастополя посетила Санкт-Петербург

В рамках сотрудничества парламентов Севастополя и Санкт-Петербурга делегация заксобрания нашего города в составе спикера Владимира Немцева и вице-спикера Ильи Журавлева посетила Санкт-Петербург. Визит был приурочен ко Дню города. В этом году Северная столица отмечает свое 320-летие.

В ходе визита делегация Севастополя провела встречу со спикером заксобрания Санкт-Петербурга Александром Бельским, депутатами Юрием Гладуновым и Константином Чебыкиным. Встреча проходила в Мариинском дворце.

Александр Бельский поблагодарил гостей за визит в день празднования юбилея Северной столицы и пригласил принять участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Отметим, по поручению Президента РФ Владимира Путина, создан Оргкомитет по подготовке и проведению празднования годовщины, который возглавила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Приятно отметить, что в этом году мы встречаемся с вами не в первый раз. У нас выработана дорожная карта, главное событие которой – патриотический автопробег «Дорогами Победы». Благодарю за приглашение посетить Севастополь в июне — в дни, когда город будет отмечать 240-летие. У наших городов в этом году юбилейные даты, и мы рады, что автопробег, участниками которого станут в том числе петербургские депутаты, финиширует в Севастополе», — сказал Александр Бельский.

Владимир Немцев в свою очередь отметил, что Петербург и Севастополь объединяет не только героическое прошлое, но и сложившиеся неразрывные связи между жителями.

«В нашем городе живёт и работает большое количество петербуржцев, как и у вас – севастопольцев. Эти связи только крепнут. Мы рады продолжить славную традицию посещать с визитами ваш город, ездить друг к другу в гости. Будем рады встречать вас в июне и завершить у нас автопробег, который поддержали все жители», — добавил он.

Отметил родственность Петербурга и Севастополя и вице-спикер заксобрания Илья Журавлев: «Наши два города связывает богатая героическая история, если строительство Санкт-Петербурга стало символом покорения Балтики Россией, то Севастополя – покорения Северного Причерноморья. Санкт-Петербург – признанная столица судостроения и судоремонта нашей страны, Севастополь сегодня стремится возродить традиции судоремонта. Надеюсь, опыт Северной столицы поможет нашему городу, а сотрудничество между регионами будет расширяться и охватывать все новые сферы».

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя