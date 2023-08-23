Что известно об авиакатастрофе бизнес-джета Евгения Пригожина

В Тверской области разбился самолет, принадлежащий Евгению Пригожину. На борту находилось 10 человек, все они погибли.

Источники «Базы» заявили, что накануне крушения пилоты не сообщали о каких-либо нештатных ситуациях. При этом, по словам очевидцев, перед падением бизнес-джета они слышали сильные хлопки. По одной из версий причиной падения самолета Пригожина стал теракт. Но пока подтверждений этой версии нет.

Евгений Пригожин и командир «вагнеровцев» Дмитрий Уткин погибли. Об этом сообщили представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. Как утверждает Рогов, о смерти Пригожина и Уткина ему рассказали «выдающиеся музыканты».

Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося в Тверской области самолета.