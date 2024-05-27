Что делать если закрыли рейд?

Если вы купили билет на катер или паром, а рейд закрыли, вы сможете вернуть деньги за билет или использовать его в компенсационном автобусе.
Внимание! Билет действует только в автобусах ГУП «Севэлектроавтотранс».
При перекрытии рейда, с площади Нахимова и Захарова отправляются белые автобусы ГУП «Севэлектроавтотранс».
Вернуть средства за билет можно в ГУП «Севэлектроавтотранс» по адресу: ул. Льва Толстого, 51 в течение 10 дней и с документами, удостоверяющими личность и неиспользованным билетом.
Важно помнить, что билеты на катер или паром действительны в течение суток.
Анна Левина