Что делать если закрыли рейд?

Если вы купили билет на катер или паром, а рейд закрыли, вы сможете вернуть деньги за билет или использовать его в компенсационном автобусе.

Внимание! Билет действует только в автобусах ГУП «Севэлектроавтотранс».

При перекрытии рейда, с площади Нахимова и Захарова отправляются белые автобусы ГУП «Севэлектроавтотранс».

Вернуть средства за билет можно в ГУП «Севэлектроавтотранс» по адресу: ул. Льва Толстого, 51 в течение 10 дней и с документами, удостоверяющими личность и неиспользованным билетом.

Важно помнить, что билеты на катер или паром действительны в течение суток.

Анна Левина