Афиша Севастополя на выходных 19-20 октября

Как интересно и насыщенно провести выходные в Севастополе? «Севкор» знает!

Мы составили подборку различных мероприятий на любой вкус.

19 октября

Итак, в эту субботу состоится фестиваль «Арт-осень в Херсонесе».

В зале Античной экспозиции музея-заповедника пройдут сразу две творческие встречи.

В 16:00 все желающие смогут пообщаться с первым вице-президентом Международного фонда искусств имени С. Д. Эрьзи Вячеславом Бобрышевым и арт-директором учреждения, автором конкурса «Прекрасная Калипсо» Владой Просвиркиной. Спикеры расскажут севастопольцам и гостям города об организуемых творческих проектах и пригласят принять в них участие.

В 17:00 в зале Античной экспозиции музея-заповедника состоится встреча с художником-дайвером Петром Доценко. Он расскажет о подводной живописи ‒ уникальном направлении изобразительного искусства. Гости узнают о том, какие краски использует художник и что вдохновляет его писать картины на дне морском.

19 октября в 12.00 в пространстве «Проявляйся» (Кулакова, 57, офис 502) пройдет мастер-класс по плетению мандалы Луна.

Мастер-класс займет около двух часов.

17:00 – 18:30 — Отель «Севастополь», зал «Адмирал», пр. Нахимова, д. 8.

Всех желающих ждут на ярком творческом проекте коллектива ВХА «Таврия». В исполнении оркестра и солистов прозвучат узнаваемые всеми, давно полюбившиеся мелодии из известных кинофильмов разных лет.

20 октября

В этнографическом музее славянского быта в окрестностях села Черноречье под Севастополем пройдет День тыквы.

Мероприятие стартует в 13.00 и будет проходить на свежем воздухе.

Это семейный праздник, который будет интересен и взрослым, и детям. Желающим предложат продегустировать меню из этого продукта: суп-пюре, жаркое с тыквой и десерт из солнечного овоща к чаю.

Развлечения для гостей устроят по мотивам сказки «Золушка». Ребята и взрослые помогут главной героине собраться на бал, а затем все вместе почувствуют себя персонажами настоящей сказки. Всех ждут творческие, спортивные и интеллектуальные конкурсы.

Адрес: г. Севастополь, с. Черноречье, хутор Ильича в садовом товариществе «Черногорье», координаты: 44.545885, 33.669324.

В 13.00 в гостинице «Украина» пройдет мастер класс по гончарному мастерству, где все желающие смогут слепить из глины шкатулку гранат.

Красивый элемент декора, сделанный своими руками запомнится надолго и будет дарить радость.

20 октября 19:00 – 20:30 Севастопольский академический театр танца им. В. А. Елизарова — Концертная программа «В ярких ритмах джаза» совместно с проектом «Джазовые вечера в Севастополе».