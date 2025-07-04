Нудиста из палатки в Судаке привлекли к ответственности за мелкое хулиганство

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники ОМВД России по Судаку выявили видеозапись, на которой мужчина в

состоянии алкогольного опьянения разгуливает без одежды возле своей палатки в районе пляжа «Ракета».

Полицией установлено, что 40-летний уроженец Сахалинской области, прибывший в Крым на сезонные работы, после окончания трудового дня употреблял спиртные напитки, нарушал общественный порядок и как оказалось не впервые.

В отношении нарушителя составлен админпротокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство.

В полиции напомнили, что соблюдение норм поведения в общественных местах — обязанность каждого.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова