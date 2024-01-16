Воронеж атакован украинскими беспилотниками. В городе введен режим ЧС

В течение сегодняшней ночи Украина предприняла попытку массовой атаки дронами Воронежскую область. Минобороны сообщило, с 01:50 до 02:50 ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских дрона над регионом.

Элементы сбитого беспилотника попали в жилой дом в Тепличном, осколками стекла ранена девочка. У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Предварительно, 35 квартир в трех многоэтажках на ул. Тепличная получили повреждения в ходе атаки дрона в Воронеже — губернатор

Для оперативности принятия решений в Воронеже введен режим ЧС.

Ольга Сурикова