Симферополец задержан за вымогательство денег якобы для финансирования ВСУ

По данным полиции, 43-летний мужчина под угрозой применения насилия требовал крупную сумму денег якобы для финансирования ВСУ у женщины-нотариуса.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого. В ходе обысков по месту проживания фигуранта и его родителей изъяты мобильные телефоны, сим-карты, крупная сумма денежных средств в рублях и иностранной валюте, документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение», – уточнили в ведомстве.