Симферополец задержан за вымогательство денег якобы для финансирования ВСУ

Происшествия
16-01-2024
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Нотариус из Симферополя стала жертвой вымогателя. Подозреваемый задержан полицейскими и сотрудниками ФСБ, сообщила пресс-служба МВД России.
 
По данным полиции, 43-летний мужчина под угрозой применения насилия требовал крупную сумму денег якобы для финансирования ВСУ у женщины-нотариуса.
 
«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого. В ходе обысков по месту проживания фигуранта и его родителей изъяты мобильные телефоны, сим-карты, крупная сумма денежных средств в рублях и иностранной валюте, документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение», – уточнили в ведомстве.
 
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, он заключен под стражу. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства и других соучастников преступления.
 
Ольга Сурикова

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