Пенсионерка провела ночь в горах, отстав от туристической группы

Крымские спасатели вывели со склонов Ай-Петри двух пожилых женщин, которые отправились в поход, но потерялись.
Женщины 72-х и 82-х лет пошли по маршруту на Ай-Петри в составе туристической группы, которая, к слову, не была зарегистрирована.
В силу своего возраста, они отстали от всех и потерялись. Между собой они тоже потом разделились, поэтому искать бабушек по горно-лестной местности спасателям пришлось по отдельности.
Одну нашли в тот же день и спустили вниз, а вторая 82-х летняя пенсионерка провела ночь на горе. Нашли ее только утром.
Ее вывезли на квадроцикле из гороно-лесной местности. В медицинской помощи женщины не нуждались.
Спасатели в очередной раз обращаются к организаторам туров – регистрировать маршруты и сообщать заранее в МЧС о предстоящем походе.
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Кристина Ветер