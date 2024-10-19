Пенсионерка провела ночь в горах, отстав от туристической группы

Крымские спасатели вывели со склонов Ай-Петри двух пожилых женщин, которые отправились в поход, но потерялись.

Женщины 72-х и 82-х лет пошли по маршруту на Ай-Петри в составе туристической группы, которая, к слову, не была зарегистрирована.

В силу своего возраста, они отстали от всех и потерялись. Между собой они тоже потом разделились, поэтому искать бабушек по горно-лестной местности спасателям пришлось по отдельности.

Одну нашли в тот же день и спустили вниз, а вторая 82-х летняя пенсионерка провела ночь на горе. Нашли ее только утром.

Ее вывезли на квадроцикле из гороно-лесной местности. В медицинской помощи женщины не нуждались.

Спасатели в очередной раз обращаются к организаторам туров – регистрировать маршруты и сообщать заранее в МЧС о предстоящем походе.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер