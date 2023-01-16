В Севастополе заведено 36 уголовных дел на застройщиков, обманувших своих пайщиков

В Севастополе в 2023 году планируется завершить строительство 7 проблемных домов, оставшихся в наследие от Украины. Это позволит восстановить в правах 395 обманутых людей и обеспечить жильем более 1 185 человек. Такие данные привел 16 января руководитель капстроя Севастополя Игорь Ахмедов.

При этом он рассказал, что Департаментом планируется направить в Заксобрание проект закона, обеспечивающий восстановление прав граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, которые привлекли их деньги мошенническим путем.

Сейчас, по его данным, в производстве в следственных органах Севастополя находится 36 уголовных дел о 79 преступлениях с незаконным привлечение денег граждан. По сведениям прокуратуры, ущерб для людей составил 312 млн рублей, а количество потерпевших 165 человек.

В отношении 10 многоквартирных домов имеются судебные акты о признании их самовольными и подлежащими сносу.

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Ольга Сурикова