В Севастополе заведено 36 уголовных дел на застройщиков, обманувших своих пайщиков

Город Происшествия
16-01-2023
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В Севастополе в 2023 году планируется завершить строительство 7 проблемных домов, оставшихся в наследие от Украины. Это позволит восстановить в правах 395 обманутых людей и обеспечить жильем более 1 185 человек. Такие данные привел 16 января руководитель капстроя Севастополя Игорь Ахмедов.

При этом он рассказал, что Департаментом планируется направить в Заксобрание проект закона, обеспечивающий восстановление прав граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, которые привлекли их деньги мошенническим путем. 

Сейчас, по его данным, в производстве в следственных органах Севастополя находится 36 уголовных дел о 79 преступлениях с незаконным привлечение денег граждан. По сведениям прокуратуры, ущерб для людей составил 312 млн рублей, а количество потерпевших 165 человек. 

В отношении 10 многоквартирных домов имеются судебные акты о признании их самовольными и подлежащими сносу. 

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Ольга Сурикова

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