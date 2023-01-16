Херсонцы не реализовали ни одного жилищного сертификата в Севастополе

Жители Херсона и Херсонской области, вынужденно покинувшие свои дома, подали уже более тысячи заявлений на получение жилищных сертификатов в Севастополе, но не спешат их реализовывать здесь. Об этом 16 января сообщил руководитель капстроя Севастополя Игорь Ахмедов.

Он доложил, что на сегодня общий объем финансовой поддержки, предусмотренной для беженцев из Херсона, в Севастополе составил 33,2 млн рублей.

По его данным, принято уже более 2700 заявлений от граждан на получение 100 тысяч рублей на обзаведение имуществом. И 332 жителя Херсона уже получили эти деньги.

При этом подано 1115 заявление на получение жилищных сертификаты, из которых одобрено 599, но еще ни один не был реализован.

«В рамках той работы, которая нам была поручена, мы проводим собеседования и по возможности отправляем в другие регионы, где есть возможность устроиться на работу», — подчеркнул Ахмедов.

Напомним, ранее он сообщал, что в Севастополе уже зафиксированы первые случаи мошенничества при подаче документов на получение жилищных сертификатов для жителей Херсона и области.

Ольга Сурикова