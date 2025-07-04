Путин провёл очередной телефонный разговор с Трампом

Длилась беседа около часа.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков провёл небольшой брифинг и раскрыл подробности разговора

Сначала главы государств коснулись внутриполитической ситуации в США. Путин поздравил коллегу с Днём независимости США и напомнил, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, в том числе в Войне за независимость 250 лет назад.

Обсудили предложенную на форуме АСИ идею об обмене фильмами, демонстрирующими традиционные ценности России и США. Американскому президенту мысль понравилась.

При обсуждении международной повестки затронули Иран, Ближний Восток в целом, Сирию. Подчеркнули важность дипломатии в урегулировании конфликтов.

В украинском вопросе Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин ответил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта.

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Ольга Сурикова

Фото: Reuters