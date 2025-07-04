Погода в Севастополе 4 июля

Погода
04-07-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью северный,

днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°,

днем 26…28°.

Температура воды в море 22°.

Фото: Елена Голос

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 