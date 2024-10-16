Список адресов, где в Севастополе не будет света 17 октября

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по некоторым адресам. «Севкор» сообщает, где именно произойдет отключение.

с 09:00 до 17:00

ул. Рыбацкий причал, 6.

с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

СНТ «Сапун-Гора», 1784, 1186, 1649, 1214- 1216(чет), 1418, 1168, 1230, 1210, 1338, 1282,1326, 1616, 1360, 1554, 1649, 1493,1389, 1403, 1437-1439(нечет), 1433, 1525, 1445, 1403, 1719, 1847, 1249, 1225, 1563-А,1709, 1211- 1213(нечет), 835-А, 838, 844, 866, 1086, 795-А, 829, 1003, 1017, 598, 622, 636, 646, 615, 627, 651, 659, 1003, 1261, 1469.



ул. Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31;

ул. Танкиста Ревкова, 28, 31;

пер. Блиндажный,1-3(нечет), 9;

ул. Летчицы Е.Бершанской , 28, 29, 57;

пер. Кирьянова, 32;

ул. Ильи Поликахина, 16, 1, 21;

ул. Подполковника Баранова, 43;

пер. Кирьянова, 33-А;

ул. Разведчика Евглевского, 4;

ул. Художника Мальцева, 12, 9;

ул. Летчика Соколова, 12;

ул. Владимира Папидзе, 12, 20, 27;

ул. Райкунова, 7-А, 13, 17.



ул. Лейтенанта Миронова, 18, 23;

ул. Александры Федоринчик, 8-10(чет);

ул. Бориса Гульнова, 12, 18;

ул. Подполковника Яковлева, 1;

ул. Летчика Шаталина, 4, 9-А, 13-А;

ул. Майора Моздалевского, 6;

ул. Вилора Чекмака,7;

ул. Григория Ивашкевича, 12, 30, 29-А, 19, 29-31(нечет);

ул. Валентина Ходырева,16,5,15;

ул. Тамары Смоленской, 16-Б, 8-А, 10-В, 6, 20, 1, 15, 993;

ул. Муссы Гореева, 4, 14, 22, 27;

ул. Летчицы Себровой, 35;

ул. Бориса Гульнова, 18;

ул. Евгении Захаровой, 33-А;

ул. Льва Морозова, 18.



СНТ «Икар-3», 4, 10, 20, 24-26(чет), 34, 38, 180, 970, 10, 25-А, 3-7(нечет), 17, 21, 1071-1075(нечет);

СНТ «Ригель», 116, 419-А, 501, 801;

СНТ «Икар-2», 52, 114, 134, 214, 232, 282, 292, 334, 412, 982, 295-А, 195, 273, 299, 421, 427, 649.



Аллея Астапова, 22-32(чет), 36-40(чет), 13-35(нечет), 28-А;

ул. Рыбальченко, 14-18(чет);

проезд Розовый, 1-А, 7-А/2, 1-13(нечет);

бульвар Парижский, 14-16(чет), 9-11(нечет), 15;

ул. Славянская, 22, 26, 7, 35, 2463, 38-50(чет), 3-39(нечет);

проезд Вербеновый, 5, 2-10(чет), 11, 12-14(чет), 15, 16-30(чет), 1-13(нечет), 23.

п. Любимовка

ул. Летчика Авдеева, 44-Б, 12-18(чет), 26, 11-А, 13-А, 7, 13, 807, 1167;

ул. Летчика Мордина, 4-10(чет);

ул. Летчика Канарева, 6-10(чет), 20-24(чет), 28, 17, 17-А, 1-3(нечет), 15, 19, 31;

ул. Летчика Старикова, 10, 14-16(чет), 20, 648, 27-А, 27-43(нечет), 649, 1213;

проезд Хуторский, 950, 15-21(чет), 29, 949, 2-12(чет), 22, 1-31(нечет), 35.

ул. Летчика Алексеева, 1-3(нечет), 7, 13-15(нечет);

СНТ «Усть-Бельбек» , 300.



пер. Пушкарский, 2-Б, 4/1, 4-А, 6-18(чет), 26, 864, 1-17(нечет);

пер. Южногородской, 2-10(чет), 5-А;

ул. Южногородская, 30.



ул. Летчика Денисова, 27-29(нечет), 35, 39;

ул. Федоровская, 442, 680, 439, 445, 659, 106-108(чет);

проезд Федоровский, 2-А, 4-А, 2, 10, 24, 23, 402

туп. Федоровский, 3-А, 3;



ул. 1-я Линия, 770, 35-37(нечет), 47;

ул. 2 –я Линия, 106/147, 106/142, 106/285-А, 834, 106/149, 106/271, 106/293, 106/124, 106/157, 106/311, 10, 106/318, 846, 106/294, 106/288, 106/307, 106/270, 106/312, 106/141, 106/125, 106/280, 106/156, 106/164, 106/295, 100/225, 106/112, 106/217, 06/38, 106/152, 106/287-Б, 106/225, 106/221-А, 106/316, 106/319, 106/144, 702, 106/126, 106/189-А, 160/188, 106/261-А, 106/213, 106/322, 106/148, 106/265, 106/287, 106/264, 752, 781, 106/296, 106/151, 106/319-А, 106/104, 106/148, 106-48, 106/138, 728, 780, 428, 106/155, 684, 712, 106/319, 106/251, 106/252, 106/105-А, 106/104-А, 880, 884, 106/104-Б, 918, 390, 822, 39/9, 39-5, 405, 107, 701, 685, 775, 684 , 845, 106/253, 106/311-А, 919,106/105, 885, 823, 883, 106/283-А, 106/114, 106/142, 40/10-А, 106/40, 63-А, 49-А, 47-А, 39/10, 40/9, 39/1.



ул. Батарейная, 56, 68-Б, 8-Б, 140-А, 44-А, 50-А, 66, 64-А, 60, 8-Б, 62, 52, 54-А, 58-А, 58, 44, 46-А, 18/7, 18/9, 18/8, 32, 18/2-Ж, 58, 18/2, 54, 72;

ул. Софьи Перовской, 122-124(чет), 136-А, 144-А, 132-А, 130, 146-А, 138-А, 130-А, 128, 96, 132, 134-А, 142-А, 140-А, 100,125-135(нечет), 139, 2311.

с. Фруктовое

ул. Ленина, 2.

с. Полюшко

КСП Красный Октябрь, 376, 653, 414;

ул. Сейтнафе Сейтвелиева, 6.

с. Полюшко, зем. уч.2/4, 22, 2/7, 2/5;

Совхоз — завод им.П. Осипенко, 3556, 3560, 3423, 3534, 3862, 3550, 3500, 3509, 3532, 3880, 3520, 3858, 3499, 3428, 3563, 3855, 3873, 3865, 3523, 3859, 3875, 3883, 3505;

ул. Владимира Кривопалова, 21-23(чет), 60, 20;

ул. Ивана Вахрушева, 17, 49.

п. Солнечный

ул. Ветвистая, 2-22(чет), 1-19(нечет), 23-27(нечет);

ул. Спутников, 4-16(чет), 9-13(нечет);

ул. Чернухи, 2-16(чет), 9-25(нечет);

ул. Апрельская, 18-А, 2-20(чет), 1-13(нечет), 17-19(нечет).

с. Андреева

СНТ «Алмаз», 227, 312.

с. Вишнёвое

ул. Яны-Эль, 13, 877;

ул. Амет-Хана Султана, 14-А, 2-8(чет), 14-16(чет), 1-3(нечет), 7-11(нечет);

ул. Подгорная, 3-А;

ул. Дружбы, 54-А, 44-46(чет), 52-54(чет), 60, 1388, 1410, 1418, 43-45(нечет), 53, 59, 1365, 1389;

ул. Мира, 44, 53-А,15, 39-59(нечет);

ул. Садовая, 12-28(чет), 9, 13-19(нечет), 22, 11.

Плановые ремонтные работы

с 08:00 до 17:00

с. Орлиное

пер. Батилиманский 2-14(чет), 1-17(нечет);

пер. Дорожный 2-6(чет), 1,5-7 (нечет);

ул. Кипарисовая 2-8(чет), 1-3(чет), пер. Кипарисовый 4-8(чет),18,26, 3-5(нечет),9;

ул. Ласпинская 30-б, ул. Ореховая 2,6-8(чет), 1-3(нечет),7;

ул. Пушкина 2, 11-13(нечет), пер. Трактористов 2;

ул. Тюкова 48-а,50-а,60-а,60-б, 60-в, 46,50-56(чет), 60, 61-а,61-в,63-а,77-а,87-а/1,57,63-77(нечет);

пер. Форосский 6-а,2-6(чет), 1-7(нечет);

ул. Культурная 17-а;

пер. Западный кад. 638;

ул. Кипарисовая 6,10, 5;

пер. Батилиманский 9;

ул. КСП «Красный Октябрь» кд.65, кад.518, уч.524.



ул. Очаковцев 19.



ул. 7 км. Балаклавского шоссе – ТСН «Медик-3».



ул. Фиолентовское шоссе – ТСН «Вилла Дель Мар-1».

пер. Батилиманский 2-14(чет), 1-17(нечет);пер. Дорожный 2-6(чет), 1,5-7 (нечет);ул. Кипарисовая 2-8(чет), 1-3(чет), пер. Кипарисовый 4-8(чет),18,26, 3-5(нечет),9;ул. Ласпинская 30-б, ул. Ореховая 2,6-8(чет), 1-3(нечет),7;ул. Пушкина 2, 11-13(нечет), пер. Трактористов 2;ул. Тюкова 48-а,50-а,60-а,60-б, 60-в, 46,50-56(чет), 60, 61-а,61-в,63-а,77-а,87-а/1,57,63-77(нечет);пер. Форосский 6-а,2-6(чет), 1-7(нечет);ул. Культурная 17-а;пер. Западный кад. 638;ул. Кипарисовая 6,10, 5;пер. Батилиманский 9;ул. КСП «Красный Октябрь» кд.65, кад.518, уч.524.ул. Очаковцев 19.ул. 7 км. Балаклавского шоссе – ТСН «Медик-3».ул. Фиолентовское шоссе – ТСН «Вилла Дель Мар-1».

17 и 18 октября с 08:00 до 17:00



с. Тыловое

ул. Лазурная 2-8(чет), 1-5(нечет), 5-А;

ул. Склонная 12а,6-10(чет),14,16, 18, 1-3 (нечет), 9;

ул. Ясная 2, 8-10(чет),790,791;

ул. Ялтинская 4,8,8-а,10,12;

ул. Водопроводная 1-5 (нечет), 1-Б;

ул. Стахановская 1,10-а,22-а,28/2,28-б,34-а,2-22 (чет),28-30 (чет), 15-а,1-17(нечет);

пер. Земляной 2-а,2-б,16-б,2-8(чет),16-20(чет),26, 28,1-7(нечет), 3/2, 11-13 (нечет);

пер. Плодовый 2-а,4,8, 1-9(нечет);

пер. Малиновый 2-12(чет), 3-21(нечет),4-Б, 5-А;

ул. Баздыревой 2-б,2-18 (чет),56,56-А,616, 3-а,7-а,7-б,1-19(нечет),59;

пер. Сельский 568, 3,7,11, 569;

ул. Севастопольская 6-ж;

ул. КСП «Красный Октябрь» кад.180, 181, 417.

ул. Лазурная 2-8(чет), 1-5(нечет), 5-А;ул. Склонная 12а,6-10(чет),14,16, 18, 1-3 (нечет), 9;ул. Ясная 2, 8-10(чет),790,791;ул. Ялтинская 4,8,8-а,10,12;ул. Водопроводная 1-5 (нечет), 1-Б;ул. Стахановская 1,10-а,22-а,28/2,28-б,34-а,2-22 (чет),28-30 (чет), 15-а,1-17(нечет);пер. Земляной 2-а,2-б,16-б,2-8(чет),16-20(чет),26, 28,1-7(нечет), 3/2, 11-13 (нечет);пер. Плодовый 2-а,4,8, 1-9(нечет);пер. Малиновый 2-12(чет), 3-21(нечет),4-Б, 5-А;ул. Баздыревой 2-б,2-18 (чет),56,56-А,616, 3-а,7-а,7-б,1-19(нечет),59;пер. Сельский 568, 3,7,11, 569;ул. Севастопольская 6-ж;ул. КСП «Красный Октябрь» кад.180, 181, 417.

с. Орлиное

ул. Культурная 2-16(чет),5-а,15-а,17-а,1-17(нечет);

ул. Механизаторов 2-22(чет);

ул. Пушкина 2-18(чет), 5,7,17;

ул. Благодатная 4а,4,14, 1-3(нечет),11-13(нечет),19-21(нечет);

пер. Батилиманский 4-а;

ул. КСП «Красный Октябрь» 58, 131, 583;

пер. Западный 2;

ул. КСП «Красный Октябрь» 724, 726, 766, 770-776 (чет), 782, 725, 727, 733, 769-773 (нечет), 781, кад. 606, 616,79, 281, 605,613,617,619. ул. Культурная 2-16(чет),5-а,15-а,17-а,1-17(нечет);ул. Механизаторов 2-22(чет);ул. Пушкина 2-18(чет), 5,7,17;ул. Благодатная 4а,4,14, 1-3(нечет),11-13(нечет),19-21(нечет);пер. Батилиманский 4-а;ул. КСП «Красный Октябрь» 58, 131, 583;пер. Западный 2;ул. КСП «Красный Октябрь» 724, 726, 766, 770-776 (чет), 782, 725, 727, 733, 769-773 (нечет), 781, кад. 606, 616,79, 281, 605,613,617,619.

с 08:30 до 17:00

с. Терновка

ул. Куйбышевская, 2-26(чет), 1-29(нечет);

ул. Подгорная, 2-4(чет), 1-3(нечет);

ул. Солнечная, 14, 18, 2-10(чет), 5-А, 11-Б, 9.