ВАЗ влетел в грузовик на «Тавриде» под Севастополем

ДТП произошло накануне на 258 км а/д Таврида «Керчь- Симферополь- Севастополь»

«71-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21093», неправильно выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением автомобиля, в результате чего произвел наезд на стоящий грузовой автомобиль «МАН» с прицепом, который был припаркован», — сообщили в пресс-службе горУМВД.

В результате столкновения повреждения получил водитель автомобиля «ВАЗ 21093», он был доставлен в больницу.

Сотрудниками полиции по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Ольга Сурикова