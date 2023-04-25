Михаил Развожаев: Жириновский действительно был пророком своего Отечества

Сегодня бы исполнилось 77 лет выдающемуся политику, стоявшему у истоков современного отечественного парламентаризма Владимиру Жириновскому.

6 апреля 2022 года вся страна понесла невосполнимую утрату в связи с кончиной человека, фактически ставшего символом эпохи.

Для севастопольцев Владимир Вольфович всегда был своим. Это человек, который вне зависимости от политической конъектуры говорил о том, что Крым и Севастополь – это часть России, верил в величие нашей страны и русских людей.

Именно поэтому в день рождения политика «Севкор» публикует мнение известных деятелей Крыма и Севастополя о Владимире Вольфовиче.

Поделился своей оценкой и губернатор Севастополя Михаил Развожаев: «Владимир Вольфович Жириновский всегда поддерживал жителей Севастополя и Крыма и именно за это его любили и уважали здесь. Он одним из первых, ещё до Референдума прилетел в Севастополь, чтобы поддержать людей. Сейчас, когда его нет с нами, многие его слова воспринимаются совершенно иначе, приобретают гораздо более глубокие смыслы, чем казалось тогда. Он действительно был пророком своего Отечества, настоящим патриотом и мудрым и верным сыном своей Родины».

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя