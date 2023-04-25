В Севастополе ребенок-инвалид получил лекарства на 20 млн рублей только после вмешательства прокуратуры

В Севастополе после вмешательства прокуратуры города Севастополя начато лечение ребенка дорогостоящим жизненно необходимым лекарством на сумму более 20 млн рублей.

В прокуратуру обратилась местная жительница с заявлением о нарушении прав ее ребенка-инвалида на льготное лекарственное обеспечение.

Она является матерью 9-летнего мальчика, страдающего редким (орфанным) заболеванием – «прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна».

Консилиумом врачей ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России ребенку разрешен к индивидуальному применению по жизненным показаниям незарегистрированный на территории Российской Федерации лекарственный препарат «Казимерсен» («Амондис 45»). Потребность мальчика составляет 416 флаконов в год. Ориентировочная стоимость одного флакона составляет свыше 158 тыс. рублей.

В соответствии с заключением врачебной комиссии наблюдающееся прогрессирование заболевания может создать угрозу жизни пациента.

«Однако Департаментом здравоохранения города Севастополя лекарство для бесплатного обеспечения ребенка-инвалида не приобретено. В связи с этим прокуратура города внесла представление об устранении нарушений закона. После вмешательства надзорного ведомства организованы закупочные процедуры», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В настоящее время жизненно необходимый ребенку препарат на общую сумму более 20 млн рублей уже приобретен. Мальчик приступил к лечению.

Ольга Сурикова