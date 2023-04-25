Сергий Халюта: Владимир Жириновский выбрал путь служения, говоря только правду

«Севкор» завершает цикл публикаций, посвященных памяти великого отечественного политика Владимира Жириновского, который сыграл большую роль в восстановлении исторической справедливости – возвращении Севастополя и Крыма в состав России.

Своими оценками личности Владимира Вольфовича уже поделились крымские и севастопольские политические деятели. Однако, важно то, что личность Владимира Жириновского настолько масштабна, что его влияние давно вышло за пределы политической сферы.

Благочинный Севастопольского церковного округа, протоиерей Сергий Халюта уверен, что Владимир Вольфович был не просто политиком, он избрал особый путь служения, говоря нелицеприятную, а порой и опасную правду не только рядовым россиянам, но и правителям страны.

— Как вы оцениваете личность Владимира Вольфовича в отечественной истории

— Владимир Вольфович Жириновский – это уникальная личность, буквально ворвавшаяся в политику РФ в начале 90-х годов. Уникальный человек, замечательный аналитик, глубоко мыслящий философ и, наверное, самое важное, что этот человек излагал свои мысли в виде самого высокого служения, которое было всегда на Руси, в виде юродства. Над ним иной раз смеялись, улыбались его высказываниям, но насколько серьезно сейчас эти улыбчивые люди воспринимают все, что было сказано им в 2000-х годах. Подавляющее большинство его прогнозов сегодня сбывается доподлинно и календарно, и политически, и экономически. Это свидетельствует о том, что Владимир Вольфович Жириновский обладал очень глубинными знаниями.

— Какова, по вашему мнению, роль Владимира Вольфовича в истории становления отечественного парламентаризма

— Когда был разрушен Советский союз, многие политики, в том числе Владимир Вольфович Жириновский, и, наверное, в большей степени именно он, говорили о преступности действий правителей Советского союза (президента, правительства, Верховного совета), которые, по сути, развалили великую державу. Развалили совершенно бессмысленно, совершенно преступно, совершенно безнравственно, широко распахнув двери для убийственного либерализма из Западной Европы и США, который разрушил систему образования, систему здравоохранения и другие институты. Именно Жириновский открыто честно высказывался на площадке нашего парламента о преступных действиях тех людей, которые разваливали Советский союз.

По сути, ЛДПР, которую он создал с нуля, его последователи, сторонники, которые сегодня продолжают его дело, это люди, которые созидали демократический парламентаризм, которые не дали нашей стране ввергнуться обратно в однопартийную систему.

Это партия, которая не боялась критиковать действующую власть, правящую партию, это партия, которая не стыдилась и не боялась противостоять законам, губительным для России. Жириновский никогда не боялся говорить правду…На Руси всегда было совсем немного людей, которые могли говорить правду царям, правителям, народу … Владимир Вольфович избрал именно такой путь, когда он говорил правду, когда слышал насмешки, но при этом продолжал идти вперед. В священном писании, в Нагорной проповеди спасителя есть слова: «Блаженны говорящие правду яко тех есть Царствие Небесное».

— Были ли вы лично знакомы с Владимиром Вольфовичем, какое впечатление он на вас произвел

— Я несколько раз с ним встречался и в Севастополе, и в Москве, вне парламентских площадок, вне официальных площадок. Могу сказать, что этот человек был достаточно доступный, достаточно простой в общении. Человек такого уровня, такого политического калибра совершенно не отличался от обычного человека. Это говорит о его человечности.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба Севастопольского благочиния