На Северной стороне Севастополя вырубили краснокнижные сосны

В районе ул. Бельбекская (Северная сторона города) вырубили несколько сосен Палласа, занесенных в Красную книгу РФ.
Обеспокоенные жители Северной стороны обратились к Главе внутригородского муниципального образования города Севастополя Нахимовского муниципального округа Лазареву М.В. и депутату Совета внутригородского муниципального образования города Севастополя Нахимовского муниципального округа Тумару А.А.
Глава совместно с депутатом сегодня посетили место вырубки ценных краснокнижных деревьев по ул. Бельбекской, зафиксирован факт вырубки.
Согласно данным публичной кадастровой карты, два участка по 1000 м2, где произошел инцидент, обозначены как земля для дачного строительства. Глава Нахимовского района принял решение направить запросы в соответствующие инстанции для разъяснения данной ситуации.
По материалам группы ВК «Моя сторона Северная» (и фото)