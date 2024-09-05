Знакомьтесь: Кандидат в депутаты совета Терновского муниципального округа от ЛДПР Юрий Строев

Более двадцати лет Юрий Строев работал на скорой помощи в Севастополе и Балаклаве, работал на корабле врачом физиологом. Именно ему в 2014 году жители села Терновка высказали полное доверие и выбрали депутатом муниципального округа.

«Я просто хочу пытаться решить проблемы людей», — скромно говорит Юрий Строев.

А о проблемах в Балаклаве, селе Терновка и Орлиное он знает не понаслышке. Сам живет в Терновке и сталкивается ежедневно с бытовыми и повседневными трудностями, с которыми приходиться бороться обычным людям.

Свой трудовой путь Юрий Владимирович начал после окончания Симферопольского медицинского училища. Работал на скорой в Бахчисарае, затем три года служил на Балтийском флоте.

После службы снова вернулся в сферу медицины, повысив также квалификацию, пройдя курсы водолазов. Эти знания Юрию Строеву пригодились во время работы на Дальнем Востоке, когда он работал на севастопольском корабле врачом физиологом.

За 25-летний рабочий стаж было немало и ситуаций, и историй, событий, которые где-то закалили, где-то придали уверенности в своих силах, а где-то порадовали, что у людей все сложилось так как надо.

Событий было много, но принцип жизни у Юрия Владимировича остался один и он неизменен за долгие годы – работать по совести, работать хорошо.

В ЛДПР Юрий Строев 8 лет. Будучи депутатом Терновского муниципального округа он заслужил доверие и признательность людей своими делами, поступками, отсутствием красивых фраз и громких обещаний.

Как отметил координатор Севастопольского городского отделения Политической партии ЛДПР Илья Журавлев, Юрий Строев является одним из опытных активистов партии. Он неоднократно участвовал в выборах и имеет впечатляющую биографию.

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