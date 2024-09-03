Знакомьтесь: Кандидат в депутаты Совета Нахимовского муниципального округа третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 Валерий Стрюков

Валерий Стрюков родился 61 год назад в Севастополе. После окончания школы поступил в Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище, получил специальность «инженер по эксплуатации автомобильной техники». Служил в советских Вооруженных Силах.

В 1991 году, после распада СССР, когда Киев заявил о подчинении Черноморского флота Украине, а командующий ЧФ и Военный совет Флота категорически отказались выполнять указания о принятии новой присяги, остался верен присяге и Валерий Стрюков. Он сделал однозначный выбор и продолжил службу в российском Черноморском флоте. В 2001 году вышел на пенсию в звании майора, имеет награды за безупречную военную службу.

Выйдя в запас, Валерий Владимирович перешел к новому служению — родному Севастополю. В 2014 году принял активное участие в Русской весне, был отмечен наградами. Вошел в ряды сторонников ЛДПР, затем стал членом партии, координатором первичной организации «Красная горка».

Валерий Стрюков — энергичный и деятельный человек с активной жизненной позицией. В 2021 году он создал и возглавил региональную общественную организацию «Офицерский корпус Севастополя». В ее рядах — военнослужащие-отставники, а одно из ключевых направлений работы — борьба за комфортную городскую среду и результативную работу коммунальных служб.

«Наша задача — наладить эффективный общественный контроль за работой всей системы ЖКХ в городе, в частности, управляющих компаний. Мы намерены добиться этого посредством общественного мониторинга, проверок и экспертиз», — говорит Валерий Стрюков.

Решить проблему утилизации бытовых и строительных отходов в Севастополе — еще одна масштабная задача, которую ставит Валерий Стрюков уже как руководитель регионального представительства Национального комитета экологической безопасности.

Вместе со своей командой, которая регулярно мониторит состояние города в сфере экологии, Валерий Владимирович направляет в Севприроднадзор, прокуратуру, губернатору акты с выявленными свидетельствами нарушения утилизации отходов и добивается их устранения.

Однако Валерий Стрюков не только указывает на проблемы, но и предлагает пути их решения. Он уверен, что строительные отходы должны идти на переработку, их можно использовать вторично, сберегая окружающую среду и в конечном счете экономя природные ресурсы.

Свою неиссякаемую энергию Валерий Владимирович черпает в том числе из спорта. В 2023 году на соревнованиях он подтвердил звание мастера спорта России по жиму штанги с груди.

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