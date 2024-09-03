Знакомьтесь: Кандидат в депутаты Совета Нахимовского муниципального округа третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 Наталия Самойленко

Когда в обществе востребованы перемены, когда есть запрос на заботу и справедливость, на первые позиции выходят женщины. Они более гибкие, более терпимые, хорошо разбираются в социальных проблемах, при этом не менее энергичны и активны, чем мужчины.

Это в полной мере относится к члену Общественной палаты Севастополя, главе городской федерации регби Наталии Самойленко.

Можно сказать, что на дорогу помощи людям Наталия ступила ещё в детстве — родители на своём примере воспитывали её в идеалах добра и взаимопомощи, активным гражданином и патриотом своей земли.

Ещё в юности Наталия поняла важность эффективного управления — ведь именно от руководителей зависит бесперебойная, слаженная работа любой организации. Поэтому после школы она поступила в университет, получила высшее экономическое образование и прошла путь с «нулевой» позиции до руководящей.

Эти знания и опыт пригодились Наталии Сергеевне в новой сфере: с 2017 по 2023 годы Наталия Самойленко была координатором Нахимовского отделения партии ЛДПР. При этом её неиссякаемая энергия позволила успешно совмещать эту работу с карьерой менеджера в сфере спорта. И уже через год она возглавила Севастопольскую городскую федерацию регби.

Общение с близкими по духу людьми, стремление к помощи и справедливости дало возможность Наталии ещё больше реализовать свой потенциал — в общественной деятельности, в волонтёрском движении.

В 2023 году она была избрана в состав Общественной палаты.

Здесь её энергичность тоже оказалась востребована и оценена — она вошла сразу в две комиссии. В первой — по ЖКХ, транспорту, экологии и природным ресурсам — возглавила рабочую группу по общественному контролю в сфере обращения с отходами и местами их размещения. Во второй — по делам молодёжи, спорту, развитию добровольчества — коллеги доверили ей пост заместителем председателя.

И это более чем оправданно: Наталия занимается организацией развития массового спорта среди детей, подростков и молодёжи, вносит весомый вклад в популяризацию здорового образа жизни в городе-герое. Ярким примером этого стала городская федерация регби, которая радует своими успехами на всероссийских соревнованиях и турнирах.

Приняв решение идти в политику, Наталия выбрала партию, у которой, как она говорит, «мой характер». Главными её ценностями она считает честность и смелость — ЛДПР не обманывает россиян невыполнимыми обещаниями и в любых ситуациях говорит о самых острых проблемах. С 2017 года Наталия Самойленко избрана координатором Нахимовского отделения ЛДПР и главной своей задачей видит объединение настоящих патриотов Севастополя, которым не безразлична судьба белокаменного города.

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