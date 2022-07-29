Жителям Севастополя теперь доступны кредиты с пониженными ставками

Лето в разгаре, и сейчас – тот самый момент, когда одни люди собираются отдохнуть и отправиться в путешествие, а другие развивают бурную деятельность по ремонту квартиры или строительству дачи. Кто-то решил купить авто, а кому-то самое время обновить холодильник или телевизор.

Но зачастую на реализацию своих целей севастопольцам надо копить, а жить в красивой квартире, ездить на хорошей машине или получить новые впечатления в поездке хочется уже сейчас. Помочь может кредит от надежного банка. Недавно на рынке финансовых услуг региона появился ПСБ, банк уже успел заручиться доверием севастопольцев.

ПСБ предлагает выгодные условия кредитования по множеству программ, направленных на поддержку различных категорий клиентов. Так, для работников социально значимых сфер – образования, здравоохранения, информации и связи – разработан «Кредит особого назначения»1. С ним не придется задумываться, где взять деньги на ремонт квартиры или на новый компьютер.

Какую сумму можно получить: размер кредита варьирует от 100 тысяч до 5 млн рублей.

Срок погашения кредита: от 12 до 84 месяцев.

Размер процентной ставки: при условии личного страхования заемщика можно получить кредит по ставке от 5,5%.

Чтобы получить «Кредит особого назначения» от ПСБ, нужно:

— быть гражданином РФ;

— проживать постоянно на территории РФ;

— быть старше 21 года, но младше 65 лет на момент возврата кредита;

— иметь трудовой стаж не менее 1 года;

— не являться индивидуальным предпринимателем.

Есть особые условия по кредитным программам и для клиентов в рамках зарплатных проектов2.

Какую сумму можно получить: размер кредита варьирует от 50 тысяч до 5 млн рублей.

Срок погашения кредита: от 12 до 84 месяцев.

Размер процентной ставки: от 6,5% при условии личного страхования.

Условия для получения кредита владельцем зарплатных карт от ПСБ те же, что и по программе «Кредит особого назначения»

Любые дополнительные консультации по условиям кредитования вы можете получить в офисе банка, расположенном по адресу Большая Морская, 33 в будние дни с 09:00 до 18:00, либо уточнить на сайте банка.

1Ставка от 5,5% годовых доступна при оформлении потребительского кредита с финансовой защитой (от 15,5% годовых — без подключения финансовой защиты) и сумме кредита от 100 000 рублей до 5 000 000 рублей. При соблюдении условий договора возможно максимальное снижение первоначальной ставки на 3 п.п. (5,5%-3п.п.=2,5%). Условия доступны по программе кредитования IT-специалистов, сотрудников сферы здравоохранения и образования, а также по программе рефинансирования кредитов, полученных в других банках. Срок кредитования – от 1 года до 7 лет. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Процентная ставка определяется банком индивидуально по каждой кредитной заявке с учетом кредитоспособности заемщика.

2Ставка от 6,5 % годовых доступна при оформлении потребительского кредита с финансовой защитой (от 16,5% — без подключения финансовой защиты) и сумме кредита от 50 000 рублей до 5 000 000 рублей. При соблюдении условий договора возможно максимальное снижение первоначальной ставки на 3 п.п. (6,5%-3п.п.=3,5%). Условия доступны по программе кредитования работников, владельцев зарплатных карт Банка. Срок кредитования – от 1 года до 7 лет. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Процентная ставка определяется банком индивидуально по каждой кредитной заявке с учетом кредитоспособности заемщика.

Подробную информацию о потребительском кредите, об условиях снижения ставок, о тарифах, погашении кредита и требованиях к заемщикам можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте www.psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой. ПАО «Промсвязьбанк. Генеральная лицензия Банка России № 3251.