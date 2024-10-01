Заключение кадастрового инженера в техплане

Раздел с заключением в техническом плане заполняется на усмотрение кадастрового инженера. Зачастую это вообще не требуется. В заключении инженер может указать пояснения по выполненным работам, разъяснить выявленные ошибки и способы их устранения. Содержание этого раздела должно соответствовать остальным сведениям в техплане.

Как и когда заполняется заключение в техническом плане

Большую часть разделов в техплане кадастровый инженер обязан заполнить в любом случае. Заключение к ним не относится. Вы не можете указать в договоре на кадастровые работы, что готовый документ должен содержать указанный раздел. Инженер вносит в него данные:

если нужны пояснения о ходе выполнения и результате кадастровых работ (как вариант, при координировании на земельном участке);

если необходимо обосновать степень готовности конструкций для объекта незавершенного строительства;

если нужно исправить реестровую ошибку (выявленную самим инженером или Росреестром);

если необходимо указать, что выявлены пересечения контуров объектов.

И это не полный перечень оснований, по которым инженер может заполнить заключение. Такое решение принимается в процессе работ и без специального согласования с заказчиком. В конечном счете, именно кадастровый инженер отвечает за полноту и достоверность всех данных в документе.

Когда вы направите техплан в Росреестр, выводы в заключении могут повлиять на процедуру кадастрового учета. Но если там просто указано обоснование выполненных работ, то в ЕГРН эти сведения не попадут. На основании заключения ведомство может:

направить уведомление о необходимости выполнить дополнительные кадастровые работы (например, если ранее представленные данные признаны неточными);

внести решение об исправлении реестровой ошибки в административном порядке (если это не затрагивает права собственников);

внести корректировки в ЕГРН, если для этого не требуется уведомление других лиц.

Кроме технических планов раздел с заключением крайне важен для оформления акта обследования. Этот документ нужен вам, если предстоит снятие объекта с учета. Именно в заключении кадастровый инженер подтвердит указанный факт.

В виде отдельного документа инженер может оформить заключение для суда или для процедуры узаконивания самостроя. Там будут указаны данные о характеристиках объекта и выполненных строительных работах, их соответствие нормативной базе, стандартам и сводам правил. В частности, заключение входит в состав обязательных документов для узаконивания в Москве. При рассмотрении судебных споров инженера могут вызвать в качестве специалиста. Он обоснует выводы, ранее указанные в заключении.

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