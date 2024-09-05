Валерий Стрюков встретился с жителями Корабельной стороны Севастополя

Жители Корабельной стороны пришли на встречу с кандидатом в депутаты Совета Нахимовского муниципального округа третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 от ЛДПР Валерием Стрюковым с большим воодушевлением. Наболевших вопросов у них накопилось немало и людям важно было не просто высказаться, а услышать о способах решениях их проблем

Негодование вызывает отсутствие ливневок возле школы №41, причем на отремонтированной части дороги. Городская баня и исторический фонтан в одном из дворов Корабельной стороны – разрушены, а ведь с этими местами у многих, особенно у старшего поколения связано немало воспоминаний.

Территория в районе стадиона «Металлист» также нуждается в привидении ее в порядок.

Жители улицы Горпищенко подняли вопрос о возможности введения льготного проезда в общественном транспорте для детей до 14 лет.

А также рассказали о некачественной работе общественного транспорта и хамском отношении медперсонала в поликлинике на улице Генерала Хрюкина.

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