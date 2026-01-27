В Севастополе юноша попросил соседа позвонить и украл смартфон

В Ленинском районе Севастополя 45-летний мужчина стал жертвой соседа-мошенника. 18-летний юноша попросил телефон для звонка — ситуация привычная для двора. Хозяин дал смартфон стоимостью 7000 руб., но пока отвлекся, парень исчез.

Мужчина ждал возврата две недели, даже напомнил лично — получил обещания. Спустя месяц обратился в полицию. Полиция задержала подозреваемого, ранее уже судимого за кражу.

Выяснилось, что смартфон уже сбыли в комиссионку за 5000 руб. а деньги потратили. Злоумышленник раскаялся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

