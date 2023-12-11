В Севастополе водитель маршрутки пытался изнасиловать девочку

ТГ-канал Mash, ссылаясь на собственные источники, сообщает о попытке изнасилования 12-летней девочки в севастопольской маршрутке.

По словам девочки, всё случилось, когда она возвращалась из театрального кружка на автобусе № 1. На конечной остановке «улица Генерала Жидилова» подошла к шофёру, чтобы оплатить проезд. В этот момент двери салона захлопнулись, а мужчина схватил девочку и начал приставать. Ребёнок кое-как смог вырваться, открыть двери и сбежать домой. Родителям она рассказала, что это происходит уже не в первый раз.

Мать девочки написала заявление в полицию. Мужчину объявили в розыск.