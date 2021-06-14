В Севастополе во время фейерверка загорелась военная машина

Грузовики были размещены на молу

В Севастополе во время праздничного фейерверка в День России загорелась одна из военных машин, с которых запускалась пиротехника. Фотографии случившегося выложили очевидцы в социальных сетях.

«Камаз» был размещен вдалеке от зрителей – на молу на выходе из Севастопольской бухты. По словам свидетелей, пожарной машины рядом не оказалось – она приехала только через 20 минут после того, как грузовик начало охватывать пламя», – рассказал автор поста.

Также отмечается, что во время ЧП никто не пострадал, водитель не находился в машине во время залпа салютов.

Напомним, в Севастополе 12 мая прошли празднования, посвященные Дню России, которые завершились грандиозным свето-пиротехническое шоу в акватории Севастопольской бухты.

Ольга Сурикова

Фото: Подслушано в Севастополее/vk.com