В Севастополе пройдет детский театральный фестиваль «Сказочное королевство»

В Севастопольском театре юного зрителя с 1 по 7 июня пройдет фестиваль «Сказочное королевство».

Фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство» проходит ежегодно с 2017 года. Открытие обычно приурочено к Международному дню защиты детей и олицетворяет собой старт лета, веселья и радости.

Учредителем фестиваля выступает Севастопольский театр юного зрителя и Автономная некоммерческая организация подготовки культурно-массовых мероприятий «Сказочное королевство».

«Сказочное королевство» — единственный фестиваль среди профессиональных театральных коллективов России, создающих спектакли, ориентированные для детей и молодежи, на территории Южного Федерального Округа Российской Федерации. Фестиваль в числе своих зрителей собирает не только севастопольцев, но и коллег из других театров Севастополя, Крыма, Краснодара, Новороссийска, Ростова-на-Дону, а также других городов ЮФО РФ. Что несомненно является уникальностью данного проекта и укрепляет Севастополь как театральную столицу юга России.

Билеты уже можно приобретать в кассе СевТЮЗа.

Ольга Сурикова